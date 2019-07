Traffico Roma del 06-07-2019 ore 12:30

VIABILITÀ ROMA SABATO 06 LUGLIO 2019 ORE 11:20



DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI



BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.

INCOLONNAMENTI SULLA VIA PONTINA TRA L’EUR E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE

POMEZIA

TRAFFICO RALLENTATO INVECE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VITINIA E CASAL

PALOCCO VERSO OSTIA.

SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO IN CARREGGIATA INTERNA

TRA LE USCITE LAURENTINA E PONTINA.

CHIUSA TEMPORANEAMENTE PIAZZA LOTARIO PER UN INTERVENTO ALLA RETE ELETTRICA

TRA VIA LIVORNO E VIA LUIGI PIGORINI. LA RIAPERTURA IN MATTINATA.

PER LAVORI CHIUSA VIA CESARE LOMBROSO TRA VIA EZIO SCIAMANNA E VIA DI

TORREVECCHIA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA. ISTITUITO IL SENSO UNICO DI

MARCIA TRA VIA EZIO SCIAMANNA E VIA ANDREA VERGA.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO VI INFORMIAMO CHE OGGI SABATO 6

LUGLIO E DOMANI DOMENICA 7, LA METRO A RESTERA’ SOSPESA , PER LAVORI,

NELLA TRATTA SUBAUGUSTA ANAGNINA . ISTITUITI BUS SOSTITUTIVI. SERVIZIO

REGOLARE TRA SUBAUGUSTA E BATTISTINI

INOLTRE PER UN GUASTO IN VIA ALDROVANDI LE LINEE TRAM 3 E 19 SONO

SOSTITUITE DA BUS TRA GALENO E VALLE GIULIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI,

MENTRE LA LINEA TRAM 2 E’ SOSTITUITA SULL’INTERA TRATTA.

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma