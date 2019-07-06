Traffico Roma del 06-07-2019 ore 14:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 06 LUGLIO 2019 ORE 13:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
PERMANGONO LEGGERI RALLENTAMENTI SULLA VIA PONTINA TRA IL RACCORDO E VIA
DI PRATICA IN DIREZIONE POMEZIA
IN ZONA MALAFEDE PER UN INCIDENTE CHIUSA AL TRAFFICO VIA ESCHILO TRA VIA
ALOMANE E VIA EPICARMO.
TRAFFICATA LA VIA LITORANEA TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA IN ENTRAMBE LE
DIREZIONI
PER LAVORI, CHIUSA VIA DI PORTA LATINA IN PROSSIMITA’ DI VIALE DELLE MURA
LATINE IN DIREZIONE DELLE TERME DI CARACALLA. LA RIAPETURA DOMANI ALLE ORE
12.00
CHIUSA TEMPORANEAMENTE PIAZZA LOTARIO PER UN INTERVENTO ALLA RETE ELETTRICA
TRA VIA LIVORNO E VIA LUIGI PIGORINI.
CI SPOSTIAMO ALL’EUR DOVE PER UN CANTIERE E’ CHIUSA PER L’INTERA GIORNATA
VIA DELL’ARCHITETTURA TRA VIA DELL’ARCHITETTURA A LARGO EDMONDO BERNACCA IN
ENTRAMBE LE DIREZIONI.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO VI INFORMIAMO CHE OGGI SABATO 6
LUGLIO E DOMANI DOMENICA 7, LA METRO A DI ROMA RESTERA’ SOSPESA , PER
LAVORI, NELLA TRATTA SUBAUGUSTA ANAGNINA . ISTITUITI BUS SOSTITUTIVI.
SERVIZIO REGOLARE TRA SUBAUGUSTA E BATTISTINI
INOLTRE PER UN GUASTO IN VIA ALDROVANDI LE LINEE TRAM 3 E 19 SONO
SOSTITUITE DA BUS TRA GALENO E VALLE GIULIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI,
MENTRE LA LINEA TRAM 2 E’ SOSTITUITA SULL’INTERA TRATTA.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEROMA E A VISITARE
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MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma