Traffico Roma del 06-07-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 06 LUGLIO 2019 ORE 15:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
CIRCOLAZIONE NELLA NORMA SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE.
POSSIBILI RALLENTAMENTI PER IN INCIDENTE IN VIA CIPRO AL BIVIO CON VIALE
DEGLI AMMIRAGLI
ALL’INFERNETTO PER UN INCIDENTE SI È RESA NECESSARIA LA CHIUSURA DI VIA
ESCHILO TRA VIA ALCMANE E VIA EPICARMO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SULLA VIA LAURENTINA ALTEZZA COLLE DEI PINI
IN DIREZIONE POMEZIA: INCIDENTE CON UN AUTO RIBALTATA
LAVORI A SAN GIOVANNI: CHIUSA VIA DI PORTA LATINA ALL’ALTEZZA DI VIALE
DELLE MURA LATINE IN DIREZIONE TERME DI CARACALLA.
LA RIAPETURA DOMANI ALLE ORE 12.00
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