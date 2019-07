Traffico Roma del 06-07-2019 ore 17:00

VIABILITÀ ROMA SABATO 06 LUGLIO 2019 ORE 15:20



CIRCOLAZIONE NELLA NORMA SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE.

POSSIBILI RALLENTAMENTI PER IN INCIDENTE IN VIA CIPRO AL BIVIO CON VIALE

DEGLI AMMIRAGLI

ALL’INFERNETTO PER UN INCIDENTE SI È RESA NECESSARIA LA CHIUSURA DI VIA

ESCHILO TRA VIA ALCMANE E VIA EPICARMO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SULLA VIA LAURENTINA ALTEZZA COLLE DEI PINI

IN DIREZIONE POMEZIA: INCIDENTE CON UN AUTO RIBALTATA

LAVORI A SAN GIOVANNI: CHIUSA VIA DI PORTA LATINA ALL’ALTEZZA DI VIALE

DELLE MURA LATINE IN DIREZIONE TERME DI CARACALLA.

LA RIAPETURA DOMANI ALLE ORE 12.00

