Traffico Roma del 06-07-2019 ore 17:30

VIABILITÀ ROMA SABATO 6 LUGLIO 2019 ORE 17:20



DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

SUL GRA, NELLA ZONA SUD DELL’ANELLO, CI SONO CODE PER INCIDENTE IN

CARREGGIATA ESTERNA DALL’USCITA PER VIA DELLA MAGLIANA SINO ALLO SVINCOLO

PONTINA DIREZIONE APPIA. RALLENTAMENTI CONSEGUENTI SULLA ROMA FIUMICINO,

IN DIREZIONE ROMA, SULLA COMPLANARE D’IMMISSIONE SULLA CARREGGIATA ESTERNA

DEL GRA.

ALTRO INCIDENTE ALLE PORTE DI ROMA SUD SULLA VIA LAURENTINA ALL’ ALTEZZA DI

COLLE DEI PINI IN DIREZIONE POMEZIA: NELL’INCIDENTE SONO COINVOLTI NUMEROSI

VEICOLI DI CUI UNO RIBALTATO, DI CONSEGUENZA CI SONO RALLENTAMENTI IN

ENTRAMBE LE DIREZIONI.

CODE PER TRAFFICO INTENSO, INVECE, SULLA VIA PONTINA FRA TOR DE CENCI E

CASTEL DI DECIMA VERSO POMEZIA.

DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma