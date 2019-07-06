Traffico Roma del 06-07-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 6 LUGLIO 2019 ORE 17:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL GRA, NELLA ZONA SUD DELL’ANELLO, CI SONO CODE PER INCIDENTE IN
CARREGGIATA ESTERNA DALL’USCITA PER VIA DELLA MAGLIANA SINO ALLO SVINCOLO
PONTINA DIREZIONE APPIA. RALLENTAMENTI CONSEGUENTI SULLA ROMA FIUMICINO,
IN DIREZIONE ROMA, SULLA COMPLANARE D’IMMISSIONE SULLA CARREGGIATA ESTERNA
DEL GRA.
ALTRO INCIDENTE ALLE PORTE DI ROMA SUD SULLA VIA LAURENTINA ALL’ ALTEZZA DI
COLLE DEI PINI IN DIREZIONE POMEZIA: NELL’INCIDENTE SONO COINVOLTI NUMEROSI
VEICOLI DI CUI UNO RIBALTATO, DI CONSEGUENZA CI SONO RALLENTAMENTI IN
ENTRAMBE LE DIREZIONI.
CODE PER TRAFFICO INTENSO, INVECE, SULLA VIA PONTINA FRA TOR DE CENCI E
CASTEL DI DECIMA VERSO POMEZIA.
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
GRATUITO 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma