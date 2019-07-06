Traffico Roma del 06-07-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 06 LUGLIO 2019 ORE 19:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE NELLA ZONA SUD DELL’ANELLO, CI SONO CODE PER INCIDENTE
IN CARREGGIATA ESTERNA DALL’USCITA PER VIA DELLA MAGLIANA FINO ALLA VIA DEL
MARE. RALLENTAMENTI CONSEGUENTI SULLA ROMA FIUMICINO, IN DIREZIONE ROMA,
SULLA COMPLANARE D’IMMISSIONE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO
ANULARE.
ALTRO INCIDENTE ALLE PORTE DI ROMA SUD SULLA VIA LAURENTINA ALL’ ALTEZZA DI
COLLE DEI PINI IN DIREZIONE POMEZIA: NELL’INCIDENTE SONO COINVOLTI NUMEROSI
VEICOLI DI CUI UNO RIBALTATO, DI CONSEGUENZA CI SONO RALLENTAMENTI IN
ENTRAMBE LE DIREZIONI.
LAVORI A SAN GIOVANNI: CHIUSA VIA DI PORTA LATINA ALL’ALTEZZA DI VIALE
DELLE MURA LATINE IN DIREZIONE TERME DI CARACALLA.
LA RIAPETURA DOMANI ALLE ORE 12.00
IL TRASPORTO PUBBLICO: OGGI E DOMANI DOMENICA 7 LUGLIO, LA METRO A RESTERA’
SOSPESA, PER LAVORI, NELLA TRATTA SUBAUGUSTA ANAGNINA. ISTITUITI BUS
SOSTITUTIVI. SERVIZIO REGOLARE TRA SUBAUGUSTA E BATTISTINI
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