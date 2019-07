Traffico Roma del 06-07-2019 ore 19:30

VIABILITÀ ROMA SABATO 6 LUGLIO 2019 ORE 19:20



DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

SUL GRA, NELLA ZONA SUD DELL’ANELLO, CI SONO CODE PER INCIDENTE IN

CARREGGIATA ESTERNA DAL BIVIO CON LA ROMA-FIUMICINO SINO ALLO SVINCOLO

PONTINA DIREZIONE APPIA; RALLENTAMENTI CONSEGUENTI SULLA ROMA FIUMICINO, IN

DIREZIONE ROMA, SULLA COMPLANARE D’IMMISSIONE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL

GRA.

RIMANIAMO SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE PER TRAFFICO INTENSO FRA LA

DIRAMAZIONE DI ROMA SUD E LO SVINCOLO DELLA VIA APPIA.

IN CITTÀ, APPENA RIAPERTA LA VIA NOMENTANA, IN PRECEDENZA CHIUSA PER LA

CADUTA DI CAVI ELETTRICI, FRA VIALE REGINA MARGHERITA E CORSO TRIESTE. LA

SITUAZIONE STA TORNANDO ALLA NORMALITÀ.

ALLE PORTE DI ROMA SUD LUNGHE CODE SULLA VIA PONTINA DALL’EUR A CASTEL

ROMANO A CAUSA DELLA NOTEVOLE AFFLUENZA AL NOTO CENTRO COMMERCIALE PER

L’INIZIO DEI SALDI ESTIVI.

TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO

A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.

IN TEMA DI TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE OGGI E DOMANI, DOMENICA 7

LUGLIO, LA METRO A RESTERÀ SOSPESA NELLA TRATTA SUBAUGUSTA – ANAGNINA PER

LAVORI DI RINNOVO DELL’NFFRASTRUTTURA; ATTIVI, COMUNQUE, BUS SOSTITUTIVI.

PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL

TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO

GRATUITO 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!

DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma