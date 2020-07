Traffico Roma del 06-07-2020 ore 08:00

Luceverde Roma Buona giornata da Simona Cerchiara e dalla redazione ben trovati a questo appuntamento sul Raccordo Anulare I maggiori disagi al momento abbiamo traffico e code nella carreggiata interna La Romanina e l’ardeatina nella carreggiata esterna traffico rallentato tra la Prenestina e la A24 sulla A1 il tratto di diramazione Sud come da Torrenova a raccordo per ora meno intenso in altre strade ma tuttavia in aumento ci riferiamo alla via del Mare zona Acilia abbiamo a rallentamenti A24 tra via Fiorentina e la tangenziale con code a tratti e sulla Cassia si rallenta tra la storta e la Giustiniana per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it per il momento è tutto a più tardi o servizi cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

