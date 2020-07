Traffico Roma del 06-07-2020 ore 08:30

Luceverde Roma Buongiorno ben trovati a questo appuntamento sulla linea a della metro chiusa la stazione Repubblica stazione chiuse a causa di un guasto nella zona di Tor di Valle sulla via del mare incidente rallentamenti direzione Eur sul viale Marconi per incidente è possibile i disagi vicino al Ponte Marconi direzione Eur l’incidente prudenza in via Cipro altezza via Braga su raccordo anulare invece l’abbiamo traffico intenso nella carreggiata esterna rallentamenti e code all’altezza della Prenestina direzione A24 per dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma