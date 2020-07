Traffico Roma del 06-07-2020 ore 09:00

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane sulla linea della metro riaperta Repubblica stazione in precedenza chiusa a causa di un guasto linea 19 in sostituita da gli autobus tra Valle Giulia e Piazza Risorgimento la causa lavori nella zona di Prati in viale delle Milizie cambiamenti anche per gli autobus della zona in orario diurno deviazioni per 5 lì in viale delle Milizie i lavori dureranno quasi l’intero mese di luglio lavori in corso sulla linea del tram 3 tram Fermi e sostituiti dagli autobus tra Porta Maggiore Trastevere a Centocelle per i lavori in via dei Gelsi deviate le linee 450 e 543 a Ostia Lazzaro 62 transita di nuovo sul lungomare Toscanelli perdete questi altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it

