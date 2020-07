Traffico Roma del 06-07-2020 ore 10:00

Luceverde Roma buona giornata e ben trovati a questo appuntamento al microfono Simone Cerchiara sulla via del mare disagi nella zona di Acilia a causa di un incidente avvenuto al km 16 e 500 incidente che provoca circa un chilometro di coda in direzione Roma nella zona di Muratella in via della Magliana incidente all’altezza di via Marchetti procedere con prudenza sulla via Ardeatina Lavori vicino al Raccordo ripercussioni nelle due direzioni sulla via Aurelia rallentato il traffico entrando a Roma abbiamo rallentamenti tra il raccordo è la via Aurelia Antica anche sulla Cassia e sulla Flaminia intenso il traffico da dopo il raccordo mentre sulla Nomentana abbiamo code tra Piazza Sempione e via Romagnoli e per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

