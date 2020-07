Traffico Roma del 06-07-2020 ore 12:30

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane sul Raccordo Anulare code per lavori tra lucite Casilina e Appia tratto di carreggiata interna verso la Pontina linea tram 19 sostituita da gli autobus tra Valle Giulia Piazza Risorgimento la causa lavori nella zona di Prati in viale delle Milizie cambiamenti anche per gli autobus della zona a Centocelle per i lavori in via dei Gelsi deviate le linee 450 e i 543 lavori notturni sulla viadotto della Magliana dalle 22 chiusura della carreggiata direzione Fiumicino per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it

