Traffico Roma del 06-07-2020 ore 17:00

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane possibili difficoltà di circolazione in zona Romanina per un incendio di sterpaglie quindi fumo in via Vincenzo giudice vuole per incidente sulla via Aurelia altezza incrocio con via azone incidente anche sulla via Salaria altezza via Cortona in direzione raccordo code a tratti per traffico intenso sulla carreggiata esterna del raccordo tra Laurentina e l’uscita per la diramazione Roma Sud code anche in interna tra Casilina e Romanina sospesa la circolazione della linea metro a Battistini Ottaviano per un guasto tecnico agli impianti di linea ATV servizio bus navetta per interventi tecnici sospesa alla linea tram 3 tra Porta Maggiore e la stazione Trastevere nelle due direzioniattivo un servizio bus sostitutivo il programma lavori notturni nella galleria Giovanni XXIII tunnel chiuso a partire dalle 22 di questa sera tra via della Pineta Sacchetti via del Foro Italico in direzione della via Salaria 3 apertura alle 6 di domattina chiusura notturna per lavori sempre in fascia oraria 22/6 sul viadotto della Magliana tra via della via della Magliana in direzione Fiumicino per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma