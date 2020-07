Traffico Roma del 06-07-2020 ore 18:30

Luceverde Roma Buon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascolto ed a tratti per traffico intenso sulla carreggiata esterna del raccordo trapuntino è l’uscita per la diramazione Roma Sud code anche interna tra Nomentana e l’uscita per la A24 ancora possibili difficoltà di circolazione in zona Romanina per un incendio di sterpaglie quindi fumo in via Vincenzo giudice sospesa la circolazione sulla linea metro a tratta Battistini termini per un guasto tecnico agli impianti di circolazione previsto un servizio bus navetta sapere per quanto riguarda la metro alla stazione Furio Camillo per un guasto tecnico è attiva solo in uscita in programma lavori notturni nella galleria Giovanni XXIII tunnel chiuso a partire dalle 22 di questa sera tra via della Pineta Sacchetti via del Foro Italico in direzione della via Salaria riapertura alle 6 di domattina chiusura notturna per lavori sempre in fascia oraria 22/6 sul viadotto della Magliana tra via devia della Magliana verso Fiumicino per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it bene da Patrizia Ferrara per ore tutto e grazie per l’attenzione A più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma