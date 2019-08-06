Traffico Roma del 06-08-2019 ore 07:30
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TRAFFICO ANCORA SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL GRA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI PER TRAFFICO DA FIORENTINI A
PORTONACCIO IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST.
POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SUL LNGOTEVERE PONTE VITTORIO
EMANUELE II . ALTRO INCIDENTE A SAN GIOVANNI IN VIA DELL’AMBA ARADAM
ALL’ALTEZZA DI VIA DEI LATERANI
POSSIBILI I DISAGI NEI PARAGGI DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CHE FINO AL 2
SETTEMBRE E’ CHIUSA AL TRANSITO PER LAVORI SULL’IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE DA
VIA DELLA PINETA SACCHETTI AVIA DEL FORO ITALICO VERSO VIA SALARIA.
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma