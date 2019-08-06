Traffico Roma del 06-08-2019 ore 08:30
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PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI CON CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL
GRA DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALLA ANAGNINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI PER TRAFFICO DA FIORENTINI ALLA
TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE.
.
IN CITTA’ POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SUL LNGOTEVERE PONTE
VITTORIO EMANUELE II . ALTRO INCIDENTE A SAN GIOVANNI IN VIA DELL’AMBA
ARADAM ALL’ALTEZZA DI VIA DEI LATERANI
UNA MANIFESTAZIONE IN VIA MOLISE E’ IN PROGRAMMA PER LE 11 PRESSO IL
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO . POSSIBILI LE DIFFICOLTA’ DI
CIRCOLAZIONE NELL’AREA CIRCOSTANTE.
DA IERI SONO PARTITI I LAVORI SULLA SOPRAELEVATA DELLA TANGENZIALE EST NEI
PRESSI DELLA STAZIONE TIBURTINA. PERTANTO IL TRAFFICO VERSO SAN GIOVANNI E’
DEVIATO SULLA COMPLANARE VICINO LA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA. IN DIREZIONE
STADIO OLIMPICO E’ OBBLIGATORIO USCIRE SUL TRATTO DI VIA TIBURTINA VERSO IL
RACCORDO.
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma