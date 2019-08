Traffico Roma del 06-08-2019 ore 08:30

PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI CON CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL

GRA DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALLA ANAGNINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI PER TRAFFICO DA FIORENTINI ALLA

TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE.

.

IN CITTA’ POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SUL LNGOTEVERE PONTE

VITTORIO EMANUELE II . ALTRO INCIDENTE A SAN GIOVANNI IN VIA DELL’AMBA

ARADAM ALL’ALTEZZA DI VIA DEI LATERANI

UNA MANIFESTAZIONE IN VIA MOLISE E’ IN PROGRAMMA PER LE 11 PRESSO IL

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO . POSSIBILI LE DIFFICOLTA’ DI

CIRCOLAZIONE NELL’AREA CIRCOSTANTE.

DA IERI SONO PARTITI I LAVORI SULLA SOPRAELEVATA DELLA TANGENZIALE EST NEI

PRESSI DELLA STAZIONE TIBURTINA. PERTANTO IL TRAFFICO VERSO SAN GIOVANNI E’

DEVIATO SULLA COMPLANARE VICINO LA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA. IN DIREZIONE

STADIO OLIMPICO E’ OBBLIGATORIO USCIRE SUL TRATTO DI VIA TIBURTINA VERSO IL

RACCORDO.

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma