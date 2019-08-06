Traffico Roma del 06-08-2019 ore 09:30
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TRAFFICO IN CODA PER INCIDENTE, ANCHE SE DA POCO RIMOSSO, LUNGO LA
CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E L’ARDEATINA.
UN INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST INCOLONNA IL TRAFFICO TRA VIA DI TOR
CERVARA E VIA FILIPPO FIORENTINI VERSO IL CENTRO.
CODE PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO
DELL’URBE; CODE IN DIREZIONE OPPOSTA PER TRAFFICO TRA TANGEZIALE EST E
L’AEROPORTO DELL’URBE , VERSO IL GRA.
CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI
DECIMA, VERSO ROMA.
CODE PER LAVORI SULLA C. COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE, VERSO
ROMA.
PARTITI IERI I LAVORI SULLA SOPRAELEVATA DELLA TANGENZIALE EST NEI PRESSI
DELLA STAZIONE TIBURTINA. IL TRAFFICO VERSO SAN GIOVANNI È PERTANTO DEVIATO
SULLA COMPLANARE DELLA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA. IN DIREZIONE STADIO
OLIMPICO È OBBLIGATORIO USCIRE SUL TRATTO DI VIA TIBURTINA DIREZIONE
RACCORDO.
TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE CHIAMANDO IL NUMERO
GRATUITO DI LUCEVERDE 800.18.34.34.
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma