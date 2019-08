Traffico Roma del 06-08-2019 ore 10:00

TRAFFICO IN CODA PER INCIDENTE, ANCHE SE DA POCO RIMOSSO, LUNGO LA

CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E L’ARDEATINA.

UN INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST INCOLONNA IL TRAFFICO TRA VIA DI TOR

CERVARA E VIA FILIPPO FIORENTINI VERSO IL CENTRO.

CODE PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO

DELL’URBE; CODE IN DIREZIONE OPPOSTA PER TRAFFICO TRA TANGEZIALE EST E

L’AEROPORTO DELL’URBE , VERSO IL GRA.

CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI

DECIMA, VERSO ROMA.

CODE PER LAVORI SULLA C. COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE, VERSO

ROMA.

PARTITI IERI I LAVORI SULLA SOPRAELEVATA DELLA TANGENZIALE EST NEI PRESSI

DELLA STAZIONE TIBURTINA. IL TRAFFICO VERSO SAN GIOVANNI È PERTANTO DEVIATO

SULLA COMPLANARE DELLA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA. IN DIREZIONE STADIO

OLIMPICO È OBBLIGATORIO USCIRE SUL TRATTO DI VIA TIBURTINA DIREZIONE

RACCORDO.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE CHIAMANDO IL NUMERO

GRATUITO DI LUCEVERDE 800.18.34.34.

.

———————–

AUTORE: PATRIZIA FERRARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma