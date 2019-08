Traffico Roma del 06-08-2019 ore 10:30

INCOLONNAMENTI PER UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO A

FIORENTINI VERSO LA TANGENZIALE EST

SCORREVOLE IL GRA.

CODE PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO

DELL’URBE; CODE IN DIREZIONE OPPOSTA PER TRAFFICO TRA TANGENZIALE EST E

L’AEROPORTO DELL’URBE , VERSO IL GRA.

FINO AL 10 AGOSTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IN FASCIA NOTTURNA, E’ CHIUSO

IL MURO TORTO, TRA PIAZZALE FLAMINIO E CORSO D’ITALIA, VERSO PIAZZA FIUME,

DALLE 22 ALLE 6 DEL MATTINO SUCCESSIVO.

PER QUANTO RIGUARDA LA LINEA A DELLA METROPOLITANA RICORDIAMO CHE è

INTERROTTA FINO AL PROSSIMO 13 AGOSTO, TRA LE STAZIONI DI ANAGNINA E

TERMINI E VICEVERSA; SI EFFETUANO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA.

SONO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI –

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma