Traffico Roma del 06-08-2019 ore 10:30
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INCOLONNAMENTI PER UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO A
FIORENTINI VERSO LA TANGENZIALE EST
SCORREVOLE IL GRA.
CODE PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO
DELL’URBE; CODE IN DIREZIONE OPPOSTA PER TRAFFICO TRA TANGENZIALE EST E
L’AEROPORTO DELL’URBE , VERSO IL GRA.
FINO AL 10 AGOSTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IN FASCIA NOTTURNA, E’ CHIUSO
IL MURO TORTO, TRA PIAZZALE FLAMINIO E CORSO D’ITALIA, VERSO PIAZZA FIUME,
DALLE 22 ALLE 6 DEL MATTINO SUCCESSIVO.
PER QUANTO RIGUARDA LA LINEA A DELLA METROPOLITANA RICORDIAMO CHE è
INTERROTTA FINO AL PROSSIMO 13 AGOSTO, TRA LE STAZIONI DI ANAGNINA E
TERMINI E VICEVERSA; SI EFFETUANO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA.
SONO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI –
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma