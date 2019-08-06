Traffico Roma del 06-08-2019 ore 11:30
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TORNATI SOCRREVOLI IL GRA ED IL TRATTO URBANO DELL A24.
SULL’AUTOSTRADA PER L’AEROPORTO DI FIUMICINO BREVI CODE ALL’ALTEZZA DI VIA
DELLA MAGLIANA VERSO FIUMICINO.
CODE PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO
DELL’URBE; CODE IN DIREZIONE OPPOSTA PER TRAFFICO TRA TANGENZIALE EST E
L’AEROPORTO DELL’URBE , VERSO IL GRA.
TRAFFICATA LA VIA ARDEATINA DA VIA DI TOR PAGNOTTA AL RACCORDO NELLE DUE
DIREZIONI.
POSSIBILI I DISAGI NEI PARAGGI DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CHE FINO AL 2
SETTEMBRE E’ CHIUSA AL TRANSITO PER LAVORI SULL’IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE DA
VIA DELLA PINETA SACCHETTI AVIA DEL FORO ITALICO VERSO VIA SALARIA.
PER QUANTO RIGUARDA LA LINEA A DELLA METROPOLITANA RICORDIAMO CHE è
INTERROTTA FINO AL PROSSIMO 13 AGOSTO, TRA LE STAZIONI DI ANAGNINA E
TERMINI E VICEVERSA; SI EFFETUANO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA.
SONO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI –
) PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO
REALE VI INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEROMA E A
VISITARE LA PAGINA FACEBOOK @LUCEVERDEROMA
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma