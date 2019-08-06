Traffico Roma del 06-08-2019 ore 12:30
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SUL GRA CODE IN CARREGGIATA ESTERNA PER UN INCIDENTE TRA LA ROMA
FIUMICINO E LA VIA DEL MARE
IN CITTA’ ANCORA CODE PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA
E L’AEROPORTO DELL’URBE; CODE IN DIREZIONE OPPOSTA PER TRAFFICO TRA
TANGENZIALE EST E L’AEROPORTO DELL’URBE , VERSO IL GRA.
TRAFFICATA LA VIA ARDEATINA DA VIA DI TOR PAGNOTTA AL RACCORDO NELLE DUE
DIREZIONI.
POSSIBILI I DISAGI NEI PARAGGI DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CHE FINO AL 2
SETTEMBRE E’ CHIUSA AL TRANSITO PER LAVORI SULL’IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE DA
VIA DELLA PINETA SACCHETTI AVIA DEL FORO ITALICO VERSO VIA SALARIA.
PARTITI IERI I LAVORI SULLA SOPRAELEVATA DELLA TANGENZIALE EST NEI PRESSI
DELLA STAZIONE TIBURTINA. IL TRAFFICO VERSO SAN GIOVANNI È PERTANTO DEVIATO
SULLA COMPLANARE DELLA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA. IN DIREZIONE STADIO
OLIMPICO È OBBLIGATORIO USCIRE SUL TRATTO DI VIA TIBURTINA DIREZIONE
RACCORDO.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma