Traffico Roma del 06-08-2019 ore 13:30
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IN PRIMO PIANO UN INCIDENTE SUL GRA STA CAUSANDO CODE IN CARREGGIATA
ESTERNA TRA LA PISANA E LA VIA DEL MARE. SI TRATTA DI UN FURGONE CHE HA
PRESO FUOCO AL KM 58 + 500. IL TRANSITO E’ CONSENTITO SOLO SULLA TERZA
CORSIA DI MARCIA. SI ATTENDE LA RIMOZIONE DEL VEICOLO.
IN CITTA’ RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA
SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE;NEI PRESSI DI VILLA SPADA E’ AVVENUTO ANCHE
UN INCIDENTE CODE IN DIREZIONE OPPOSTA PER TRAFFICO TRA TANGENZIALE EST E
L’AEROPORTO DELL’URBE , VERSO IL GRA.
SU VIALE ADRIATICO SEGNALIAMO LA CHIUSURA AL TRAFFICO PER LAVORI SULLE
CONDUTTURE DELL’ACQUA TRA VIA MONTE PELMO E VIA DELLA VERNA
POSSIBILI I DISAGI NEI PARAGGI DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CHE FINO AL 2
SETTEMBRE E’ CHIUSA AL TRANSITO PER LAVORI SULL’IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE DA
VIA DELLA PINETA SACCHETTI AVIA DEL FORO ITALICO VERSO VIA SALARIA.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma