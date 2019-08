Traffico Roma del 06-08-2019 ore 13:30

IN PRIMO PIANO UN INCIDENTE SUL GRA STA CAUSANDO CODE IN CARREGGIATA

ESTERNA TRA LA PISANA E LA VIA DEL MARE. SI TRATTA DI UN FURGONE CHE HA

PRESO FUOCO AL KM 58 + 500. IL TRANSITO E’ CONSENTITO SOLO SULLA TERZA

CORSIA DI MARCIA. SI ATTENDE LA RIMOZIONE DEL VEICOLO.

IN CITTA’ RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA

SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE;NEI PRESSI DI VILLA SPADA E’ AVVENUTO ANCHE

UN INCIDENTE CODE IN DIREZIONE OPPOSTA PER TRAFFICO TRA TANGENZIALE EST E

L’AEROPORTO DELL’URBE , VERSO IL GRA.

SU VIALE ADRIATICO SEGNALIAMO LA CHIUSURA AL TRAFFICO PER LAVORI SULLE

CONDUTTURE DELL’ACQUA TRA VIA MONTE PELMO E VIA DELLA VERNA

POSSIBILI I DISAGI NEI PARAGGI DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CHE FINO AL 2

SETTEMBRE E’ CHIUSA AL TRANSITO PER LAVORI SULL’IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE DA

VIA DELLA PINETA SACCHETTI AVIA DEL FORO ITALICO VERSO VIA SALARIA.

PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI

INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEROMA E A VISITARE

LA PAGINA FACEBOOK @LUCEVERDEROMA

———————–

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma