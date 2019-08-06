Traffico Roma del 06-08-2019 ore 14:30
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DISAGI IN VIA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE IN ENTRAMBI I SENSI DI
MARCIA, A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN CANTIERE
POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIA VAL DI LANZO PER UN INCIDENTE IN PROSSIMITA’
DI VIA VALLE SCRIVIA
ALTRO INCIDENTE IN VIALE GIUSEPPE MAZZINI ALTEZZA VIA CARLO GRABAU,
INEVITABILI I RALLENTAMENTI
SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE
FIUMICINO -VIA DEL MARE, LA CAUSA ANCHE IN QUESTO CASO UN INCIDENTE
ANDRANNO AVANTI FINO AL 2 SETTEMBRE I LAVORI NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII
CON CONSEGUENTE CHIUSURA DEL TUNNEL DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI IN
DIREZIONE FORO ITALICO, POSSIBILI RALLENTAMENTI SULLE STRADE LIMITROFE NEI
MOMENTI DI MAGGIOR TRANSITO
SULLA METRO A STOP AI TRENI NELLA TRATTA TERMINI-ANAGNINA FINO AL 13
AGOSTO. IL SERVIZIO E’ COMUNQUE GARANTITO DA BUS SOSTITUTIVI
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma