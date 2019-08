Traffico Roma del 06-08-2019 ore 15:30

SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALLA

ROMA FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE.

A CONCA D’ORO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA VAL DI LANZO

ALL’ALTEZZA DI VIA VALLE SCRIVIA.

DISAGI SULLA VIA SALARIA CON RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELL’ AEROPORTO

DELL’URBE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

CODE SULLA VIA PONTINA DAL BIVIO PER LA VIA C. COLOMBO FINO A SPINACETO IN

DIREZIONE LATINA.

PROSEGUONO I LAVORI NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII: CHIUSO IL TUNNEL DA VIA

DELLA PINETA SACCHETTI A VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE FORO ITALICO;

POSSIBILI RALLENTAMENTI SULLE STRADE LIMITROFE NELLE ORE DI MAGGIOR

TRAFFICO. IL TERMINE DEI LAVORI È PREVISTO PER IL 2 SETTEMBRE.

SULLA METRO A STOP AI TRENI NELLA TRATTA TERMINI-ANAGNINA FINO AL 13

AGOSTO. IL SERVIZIO È COMUNQUE GARANTITO DA BUS DI COLLEGAMENTO.

AUTORE: ROBERTA BRUNDU

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma