Traffico Roma del 06-08-2019 ore 15:30
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SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALLA
ROMA FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE.
A CONCA D’ORO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA VAL DI LANZO
ALL’ALTEZZA DI VIA VALLE SCRIVIA.
DISAGI SULLA VIA SALARIA CON RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELL’ AEROPORTO
DELL’URBE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
CODE SULLA VIA PONTINA DAL BIVIO PER LA VIA C. COLOMBO FINO A SPINACETO IN
DIREZIONE LATINA.
PROSEGUONO I LAVORI NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII: CHIUSO IL TUNNEL DA VIA
DELLA PINETA SACCHETTI A VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE FORO ITALICO;
POSSIBILI RALLENTAMENTI SULLE STRADE LIMITROFE NELLE ORE DI MAGGIOR
TRAFFICO. IL TERMINE DEI LAVORI È PREVISTO PER IL 2 SETTEMBRE.
SULLA METRO A STOP AI TRENI NELLA TRATTA TERMINI-ANAGNINA FINO AL 13
AGOSTO. IL SERVIZIO È COMUNQUE GARANTITO DA BUS DI COLLEGAMENTO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: ROBERTA BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma