Traffico Roma del 06-08-2019 ore 18:00

dISAGI SU LUNGOTEVERE TOR DI NONA PER UN INCIDENTE IN PROSSIMITà DI VIA DEL

MASTRO

ALTRO INCIDENTE CON CODE SULLA VIA FLAMINIA NUOVA ALTEZZA VIA DEI DUE PONTI

VERSO IL RACCORDO ANULARE

PROBLEMI PER UN INCIDENTE ANCHE IN VIA DELLA BUFALOTTA ALL’INCROCIO CON VIA

DI CASAL BOCCONE

lavori e riduzione della carreggiata in via aurelia altezza via di torre

rossa con conseguenti rallentamenti per la viabilità della zona

ANCORA CODE SULLA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE IN ENTRAMBI I SENSI

DI MARCIA, A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN CANTIERE

per un incidente incolonnamenti sulla colombo da via di acilia a via del

risaro verso il centro città

in uscita dalla capitale code sulla pontina dalla colombo a castel di

decima direzione pomezia

sul raccordo anulare incolonnamenti in carreggiata esterna tra le uscite

laurentina-romanina

sul tratto urbano della a24 code da viale togliatti al raccordo anulare

FINO AL 2 SETTEMBRE chiusa per lavori la GALLERIA GIOVANNI XXIII DA VIA

DELLA PINETA SACCHETTI IN DIREZIONE FORO ITALICO

per lavori fino al 10 agosto, dalle 22 alle 6 chiusi i sottovia ignazio

guidi e corso d’italia nonché viale del muro torto direzione piazza fiume

SULLA METRO A STOP AI TRENI NELLA TRATTA TERMINI-ANAGNINA FINO AL 13

AGOSTO. IL SERVIZIO E’ COMUNQUE GARANTITO DA BUS SOSTITUTIVI

