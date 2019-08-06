Traffico Roma del 06-08-2019 ore 18:30
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UN INCIDENTE SULLA VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE PROVOCA
CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA CASTEL DI DECIMA E IL RACCORDO ANULARE
PER UN ALTRO INCIDENTE SI STANNO FORMANDO CODE SULLA VIA PRENESTINA NELLE
DUE DIREZIONI, ANCHE QUI ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE
ALTRE CODE PER INCIDENTE A SAN GIOVANNI, SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI VIA
RIMINI
AUTO IN FILA NELLE DUE DIREZIONI ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI
MACCHIA SAPONARA E VIA DI MALAFEDE VERSO ROMA E TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E
VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA
LAVORI E RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA IN VIA AURELIA ALTEZZA VIA DI TORRE
ROSSA CON CONSEGUENTI RALLENTAMENTI PER LA VIABILITÀ DELLA ZONA
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE
USCITE PONTINA E APPIA MENTRE IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LA
CENTRALE DEL LATTE E LA PRENESTINA
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma