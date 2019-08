Traffico Roma del 06-08-2019 ore 18:30

UN INCIDENTE SULLA VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE PROVOCA

CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA CASTEL DI DECIMA E IL RACCORDO ANULARE

PER UN ALTRO INCIDENTE SI STANNO FORMANDO CODE SULLA VIA PRENESTINA NELLE

DUE DIREZIONI, ANCHE QUI ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE

ALTRE CODE PER INCIDENTE A SAN GIOVANNI, SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI VIA

RIMINI

AUTO IN FILA NELLE DUE DIREZIONI ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI

MACCHIA SAPONARA E VIA DI MALAFEDE VERSO ROMA E TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E

VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA

LAVORI E RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA IN VIA AURELIA ALTEZZA VIA DI TORRE

ROSSA CON CONSEGUENTI RALLENTAMENTI PER LA VIABILITÀ DELLA ZONA

SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE

USCITE PONTINA E APPIA MENTRE IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LA

CENTRALE DEL LATTE E LA PRENESTINA

