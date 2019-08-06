Traffico Roma del 06-08-2019 ore 19:30
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PER UN VEICOLO IN PANNE è CHIUSO AL TRAFFICO VIALE AURELIO SAFFI DIREZIONE
VIALE TRASTEVERE
DISAGI IN VIA DEI PESCATORI PER UN INCIDENTE ALL’INCROCIO CON VIALE DELLA
VILLA DI PLINIO
lavori e riduzione della carreggiata in via aurelia altezza via di torre
rossa con conseguenti rallentamenti per la viabilità della zona
in uscita dalla capitale code SULLA COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI
ACILIA VERSO OSTIA E SULLA PONTINA TRA PRATICA DI MARE E CASTEL ROMANO
DIREZIONE POMEZIA
sul raccordo anulare incolonnamenti in carreggiata esterna tra le uscite
PONTINA-APPIA
ANDRANNO AVANTI FINO AL 2 SETTEMBRE I LAVORI NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII
CON CONSEGUENTE CHIUSURA DEL TUNNEL DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI IN
DIREZIONE FORO ITALICO, PERTANTO POSSIBILI RALLENTAMENTI SULLE STRADE
LIMITROFE NEI MOMENTI DI MAGGIOR TRANSITO
PER LAVORI FINO AL 10 AGOSTO, DALLE 22 ALLE 6 CHIUSI I SOTTOVIA IGNAZIO
GUIDI E CORSO D’ITALIA NONCHÉ VIALE DEL MURO TORTO DIREZIONE PIAZZA FIUME
SULLA METRO A PER LAVORI è SOSPESA LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI NELLA TRATTA
TERMINI-ANAGNINA FINO AL 13 AGOSTO. IL SERVIZIO è COMUNQUE GARANTITO DA BUS
SOSTITUTIVI
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: GIOVANNI PASCARELLI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma