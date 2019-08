Traffico Roma del 06-08-2019 ore 20:00

PER UN VEICOLO IN PANNE è CHIUSO AL TRAFFICO VIALE AURELIO SAFFI DIREZIONE

VIALE TRASTEVERE

DISAGI IN VIA DEI PESCATORI PER UN INCIDENTE ALL’INCROCIO CON VIALE DELLA

VILLA DI PLINIO

lavori e riduzione della carreggiata in via aurelia altezza via di torre

rossa con conseguenti rallentamenti per la viabilità della zona

in uscita dalla capitale code SULLA COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI

ACILIA VERSO OSTIA E SULLA PONTINA TRA PRATICA DI MARE E CASTEL ROMANO

DIREZIONE POMEZIA

sul raccordo anulare incolonnamenti in carreggiata esterna tra le uscite

PONTINA-APPIA

ANDRANNO AVANTI FINO AL 2 SETTEMBRE I LAVORI NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII

CON CONSEGUENTE CHIUSURA DEL TUNNEL DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI IN

DIREZIONE FORO ITALICO, PERTANTO POSSIBILI RALLENTAMENTI SULLE STRADE

LIMITROFE NEI MOMENTI DI MAGGIOR TRANSITO

PER LAVORI FINO AL 10 AGOSTO, DALLE 22 ALLE 6 CHIUSI I SOTTOVIA IGNAZIO

GUIDI E CORSO D’ITALIA NONCHÉ VIALE DEL MURO TORTO DIREZIONE PIAZZA FIUME

SULLA METRO A PER LAVORI è SOSPESA LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI NELLA TRATTA

TERMINI-ANAGNINA FINO AL 13 AGOSTO. IL SERVIZIO è COMUNQUE GARANTITO DA BUS

SOSTITUTIVI

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

AUTORE: GIOVANNI PASCARELLI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma