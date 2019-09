Traffico Roma del 06-09-2019 ore 08:00

TRAFFICATE LE PRINCIPALI VIE CONSOLARI IN ENTRATA IN CITTÀ A CAUSA DEL

TRAFFICO PERNDOLARE DOVUTO ALL’INIZIO DELLE ATTIVITà LAVORATIVE.

A ROMA NORD CODE SULLE VIE FLAMINIA E SALARIA, RISPETTIVAMENTE DAL GRA A

VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE; CODE A

TRATTI ANCHE SULLA VIA CASSIA DA LA STORTA A LA GIUSTINIANA E DAL GRA A

VIA DI GROTTAROSSA.

TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 DA VIALE TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE

EST SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO.

SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, NELLA ZONA SUD DELL’ANELLO CODE A

TRATTI DALLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD ALL’APPIA.

E ALLE PORTE DI ROMA SUD incidente sulla Via Ostiense in Prossimità del

G.R.A : ci sono rallentamenti a partire da vitinia in direzione Centro.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ

CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI.

———————–

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma