Traffico Roma del 06-09-2019 ore 08:00
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TRAFFICATE LE PRINCIPALI VIE CONSOLARI IN ENTRATA IN CITTÀ A CAUSA DEL
TRAFFICO PERNDOLARE DOVUTO ALL’INIZIO DELLE ATTIVITà LAVORATIVE.
A ROMA NORD CODE SULLE VIE FLAMINIA E SALARIA, RISPETTIVAMENTE DAL GRA A
VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE; CODE A
TRATTI ANCHE SULLA VIA CASSIA DA LA STORTA A LA GIUSTINIANA E DAL GRA A
VIA DI GROTTAROSSA.
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 DA VIALE TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE
EST SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, NELLA ZONA SUD DELL’ANELLO CODE A
TRATTI DALLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD ALL’APPIA.
E ALLE PORTE DI ROMA SUD incidente sulla Via Ostiense in Prossimità del
G.R.A : ci sono rallentamenti a partire da vitinia in direzione Centro.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ
CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI.
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma