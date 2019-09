Traffico Roma del 06-09-2019 ore 08:30

A ROMA NORD LUNGHE CODE SULLA VIA FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E

SULLA SALARIA DALL’AEROPORTO DELL’URBE ALLA TANG.EST, QUI ANCHE A CAUSA

DI UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, PER LAVORI, ALL’ALTEZZA DI VIA

GAIOLE IN CHIANTI, POCO PRIMA DI VIA DEI PRATI FISCALI.

CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA CASSIA DA LA STORTA A LA GIUSTINIANA E DAL

GRA A VIA DI GROTTAROSSA, SEMPRE VERSO IL CENTRO CITTÀ.

TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE

EST, PROSEGUENDO SULLA TANG.EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, CODE DALLA

SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI; RALLENTAMENTI E CODE ANCHE VERSO SAN

GIOVANNI ALL’ALTEZZA DELLA RAMPA D’INGRESSO PER L’A24 E A SEGUIRE DA VIA

PRENESTINA A VIALE CASTRENSE.

SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI E CODE DALLA TUSCOLANA

ALLA ARDEATINA; MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO DAL

BIVIO PER L’A24 ALLA TIBURTINA.

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma