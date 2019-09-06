Traffico Roma del 06-09-2019 ore 09:00
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A ROMA NORD LUNGHE CODE SULLA VIA FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E
SULLA SALARIA DALL’AEROPORTO DELL’URBE ALLA TANG.EST, QUI ANCHE A CAUSA
DI UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, PER LAVORI, ALL’ALTEZZA DI VIA
GAIOLE IN CHIANTI, POCO PRIMA DI VIA DEI PRATI FISCALI.
CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA CASSIA DA LA STORTA A LA GIUSTINIANA E DAL
GRA A VIA DI GROTTAROSSA, SEMPRE VERSO IL CENTRO CITTÀ.
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE
EST, PROSEGUENDO SULLA TANG.EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, CODE DALLA
SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI; RALLENTAMENTI E CODE ANCHE VERSO SAN
GIOVANNI ALL’ALTEZZA DELLA RAMPA D’INGRESSO PER L’A24 E A SEGUIRE DA VIA
PRENESTINA A VIALE CASTRENSE.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI E CODE DALLA TUSCOLANA
ALLA ARDEATINA; MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO DAL
BIVIO PER L’A24 ALLA TIBURTINA.
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma