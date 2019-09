Traffico Roma del 06-09-2019 ore 10:00

A ROMA NORD LUNGHE CODE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI

DUE PONTI, E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST, QUI ANCHE A

CAUSA DI UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, PER LAVORI, ALL’ALTEZZA DI

VIA GAIOLE IN CHIANTI, POCO PRIMA DI VIA DEI PRATI FISCALI.

TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE

EST, PROSEGUENDO SULLA TANG.EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, CODE DA VIA

DELLE VALLI A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.

a montesacro incidente sulla Via Nomentana Nuova Altezza Via Val

Trompia: traffico rallentato a partire da viale tirreno in direzione

Centro.

al portuense incolonnamenTi per incidente anchE su via della magliAna

tra via di villa bonelli ed il lungotevere.

IN CENTRO IN PROGRAMMA tra poco a partire DALLE 9.30 e sino ALLE 13.30

UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA CASTELLANI NEI PRESSI DEL MINISTERO DELLA

SALUTE

