Traffico Roma del 06-09-2019 ore 14:30
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UN INCIDENTE IN VIA TRIONFALE PROVOCA CODE DA VIA CASAL DEL MARMO A VIA
DELL’INSUGHERATA VERSO LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E DA VIA GIUSEPPE TAVERNA
A VIA DELL’INSUGHERATA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE
PER UN ALTRO INCIDENTE CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA TIBURTINA PORTONACCIO
E LO SVINCOLO PER LA ROMA L’AQUILA DIREZIONE SAN GIOVANNI
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA ARDEATINA E VIA
TUSCOLANA
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI.
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma