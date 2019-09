Traffico Roma del 06-09-2019 ore 15:30

TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA FLAMINIA NUOVA TRA VIA TUSCANIA E VIA DEI

DUE PONTI VERSO IL RACCORDO ANULARE;

SULLA TANGENZIALE EST CODE DA VIALE DI TOR DI QUINTO A VIA SALRIA E Più

AVANTI DA TIBURTINA PORTONACCIO ALLO SVINCOLO PER LA ROMA L’AQUILA IL TUTTO

VERSO SAN GIOVANNI

SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA PONTINA E

VIA LAURENTINA:

IN INTERNA SI RALLENTA TRA SALARIA E CASSIA BIS.

QUESTA SERA ALLE 21.30 LA SESTA EDIZIONE DELLA ROMA BY NIGHT RUN: LA MEZZA

MARATONA NOTTURNA CON PARTENZA DA PIAZZA DEL POPOLO E ARRIVO AL PINCIO IN

PIAZZALE DEI MARTIRI.

IL PERCORSO SI SNODA LUNGO LE VIE DEL CENTRO TOCCANDO ANCHE I QUARTIERI

FLAMINIO E PARIOLI;

DALLE 20:15 ALLE 23.30 PREVISTE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ LUNGO LE ZONE

INTERESSATE E DEVIAZIONI PER 46 LINEE DI BUS

