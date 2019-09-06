Traffico Roma del 06-09-2019 ore 15:30
Più informazioni su
TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA FLAMINIA NUOVA TRA VIA TUSCANIA E VIA DEI
DUE PONTI VERSO IL RACCORDO ANULARE;
SULLA TANGENZIALE EST CODE DA VIALE DI TOR DI QUINTO A VIA SALRIA E Più
AVANTI DA TIBURTINA PORTONACCIO ALLO SVINCOLO PER LA ROMA L’AQUILA IL TUTTO
VERSO SAN GIOVANNI
SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA PONTINA E
VIA LAURENTINA:
IN INTERNA SI RALLENTA TRA SALARIA E CASSIA BIS.
QUESTA SERA ALLE 21.30 LA SESTA EDIZIONE DELLA ROMA BY NIGHT RUN: LA MEZZA
MARATONA NOTTURNA CON PARTENZA DA PIAZZA DEL POPOLO E ARRIVO AL PINCIO IN
PIAZZALE DEI MARTIRI.
IL PERCORSO SI SNODA LUNGO LE VIE DEL CENTRO TOCCANDO ANCHE I QUARTIERI
FLAMINIO E PARIOLI;
DALLE 20:15 ALLE 23.30 PREVISTE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ LUNGO LE ZONE
INTERESSATE E DEVIAZIONI PER 46 LINEE DI BUS
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI.
———————–
AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma