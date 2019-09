Traffico Roma del 06-09-2019 ore 16:30

AI NASTRI DI PARTENZA LA VI EDIZIONE DELLA “ROMA BY NIGHT RUN-HALF

MARATHON”. GLI AMANTI DELLA CORSA SI RIUNISCO PER DUE GARE, UNA COMPETITIVA

E L’ALTRA AMATORIALE. SI PARTE QUESTA SERA ALLE 21:30 DA PIAZZA DEL POPOLO

IN DIREZIONE VILLA BORGHESE. I 21KM DELLA CORSA INTERESSANO IL CENTRO

STORICO, IL LUNGOTEVERE E I QUARTIERI PARIOLI, FLAMINIO E VILLA BORGHESE.

CHIUSURE PREVISTE AL PASSAGGIO DEGLI ATLETI.

E’ INIZIATO IERI IL “LONGINES GLOBAL CHAMPIONS TOUR” GIUNTO ALLA SUA QUINTA

EDIZIONE. FINO ALL’8 SETTEMBRE, LA FORMULA 1 DELL’EQUITAZIONE CHE SI SVOLGE

ALLO STADIO DEI MARMI, COMPORTA VARIAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE IN VIALE PAOLO

BOSELLI E PIAZZALE LAURO DE BOSIS.

DOMANI, SABATO 7 SETTEMBRE, L’ATTESO CONCERTO DEI “THEGIORNALISTI” AL CIRCO

MASSIMO. GIÀ DALLE 15 DI OGGI, E FINO AL TERMINE DEL LIVE, VIA DEI CERCHI È

CHIUSA AL TRAFFICO TRA PIAZZA DI PORTA CAPENA E VIA DI SAN TEODORO.

PREVISTA LA DEVIAZIONE DI DIVERSE LINEE BUS DELLA ZONA E LA POSSIBILE

CHIUSURA DELLA STAZIONE METRO B DI CIRCO MASSIMO.

PRUDENZA INFINE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO

E VIALE AMERICA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, DOVE SI VIAGGIA CON CARREGGIATA

RIDOTTA, PER I LAVORI NOTTURNI DI ASFALTATURA, DALLE 20 ALLE 6 DEL MATTINO.

