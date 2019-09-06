Traffico Roma del 06-09-2019 ore 17:00
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AI NASTRI DI PARTENZA LA VI EDIZIONE DELLA “ROMA BY NIGHT RUN-HALF
MARATHON”. GLI AMANTI DELLA CORSA SI RIUNISCO PER DUE GARE, UNA COMPETITIVA
E L’ALTRA AMATORIALE. SI PARTE QUESTA SERA ALLE 21:30 DA PIAZZA DEL POPOLO
IN DIREZIONE VILLA BORGHESE. I 21KM DELLA CORSA INTERESSANO IL CENTRO
STORICO, IL LUNGOTEVERE E I QUARTIERI PARIOLI, FLAMINIO E VILLA BORGHESE.
CHIUSURE PREVISTE AL PASSAGGIO DEGLI ATLETI.
E’ INIZIATO IERI IL “LONGINES GLOBAL CHAMPIONS TOUR” GIUNTO ALLA SUA QUINTA
EDIZIONE. FINO ALL’8 SETTEMBRE, LA FORMULA 1 DELL’EQUITAZIONE CHE SI SVOLGE
ALLO STADIO DEI MARMI, COMPORTA VARIAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE IN VIALE PAOLO
BOSELLI E PIAZZALE LAURO DE BOSIS.
DOMANI, SABATO 7 SETTEMBRE, L’ATTESO CONCERTO DEI “THEGIORNALISTI” AL CIRCO
MASSIMO. GIÀ DALLE 15 DI OGGI, E FINO AL TERMINE DEL LIVE, VIA DEI CERCHI È
CHIUSA AL TRAFFICO TRA PIAZZA DI PORTA CAPENA E VIA DI SAN TEODORO.
PREVISTA LA DEVIAZIONE DI DIVERSE LINEE BUS DELLA ZONA E LA POSSIBILE
CHIUSURA DELLA STAZIONE METRO B DI CIRCO MASSIMO.
PRUDENZA INFINE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO
E VIALE AMERICA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, DOVE SI VIAGGIA CON CARREGGIATA
RIDOTTA, PER I LAVORI NOTTURNI DI ASFALTATURA, DALLE 20 ALLE 6 DEL MATTINO.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma