Traffico Roma del 06-09-2019 ore 17:30
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BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.
UN INCIDENTE STA PROVOCANDO ULTERIORI RALLENTAMENTI SULLA CARREGGIATA
INTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE TRA SETTEBAGNI E PRENESTINA.
SULL’ESTERNA LA CIRCOLAZIONE È INVECE SOSTENTUTA TRA L’AUTOSTRADA DI
FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD.
TRAFFICATO IL PERCORSO CITTADINO DELLA A24 ROMA-TERAMO, DA VIA DI
PORTONACCIO A VIA DI TOR CERVARA VERSO IL GRA.
CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRA CORSO DI
FRANCIA E VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI; SULLA STESSA DIREZIONE, FILE
ANCHE SULLA TANGENZIALE EST DA VIA DEI MONTI TIBURTINI AL BIVIO DELLA
A24.
A SETTECAMINI SI RALLENTA PER UN INCIDENTE SU VIA TIBURTINA, TRA VIA
CASAL BIANCO E VIA DEI RADAR VERSO IL CENTRO. PER LA STESSA CAUSA DISAGI
ANCHE SU VIA CASSIA, DAL GRA A VIA BRACCIANENSE PROVENENDO DA ROMA.
UN TERZO INCIDENTE IN ZONA EUR SU VIA CRISTOFORO COLOMBO VERSO OSTIA,
TRA VIA DELL’UMANESIMO E PIAZZALE XXV MARZO 1957.
IN USCITA DALLA CITTÀ SONO TRAFFICATE VIA FLAMINIA NUOVA, VIA SALARIA E
VIA PONTINA.
DOMANI, SABATO 7 SETTEMBRE, L’ATTESO CONCERTO DEI “THEGIORNALISTI” AL CIRCO
MASSIMO. GIÀ DALLE 15 DI OGGI, E FINO AL TERMINE DEL LIVE, VIA DEI CERCHI È
CHIUSA AL TRAFFICO TRA PIAZZA DI PORTA CAPENA E VIA DI SAN TEODORO.
DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma