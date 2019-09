Traffico Roma del 06-09-2019 ore 18:00

BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.

UN INCIDENTE STA PROVOCANDO ULTERIORI RALLENTAMENTI SULLA CARREGGIATA

INTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE TRA SETTEBAGNI E PRENESTINA.

SULL’ESTERNA LA CIRCOLAZIONE È INVECE SOSTENTUTA TRA L’AUTOSTRADA DI

FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD.

TRAFFICATO IL PERCORSO CITTADINO DELLA A24 ROMA-TERAMO, DA VIA DI

PORTONACCIO A VIA DI TOR CERVARA VERSO IL GRA.

CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRA CORSO DI

FRANCIA E VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI; SULLA STESSA DIREZIONE, FILE

ANCHE SULLA TANGENZIALE EST DA VIA DEI MONTI TIBURTINI AL BIVIO DELLA

A24.

A SETTECAMINI SI RALLENTA PER UN INCIDENTE SU VIA TIBURTINA, TRA VIA

CASAL BIANCO E VIA DEI RADAR VERSO IL CENTRO. PER LA STESSA CAUSA DISAGI

ANCHE SU VIA CASSIA, DAL GRA A VIA BRACCIANENSE PROVENENDO DA ROMA.

UN TERZO INCIDENTE IN ZONA EUR SU VIA CRISTOFORO COLOMBO VERSO OSTIA,

TRA VIA DELL’UMANESIMO E PIAZZALE XXV MARZO 1957.

IN USCITA DALLA CITTÀ SONO TRAFFICATE VIA FLAMINIA NUOVA, VIA SALARIA E

VIA PONTINA.

DOMANI, SABATO 7 SETTEMBRE, L’ATTESO CONCERTO DEI “THEGIORNALISTI” AL CIRCO

MASSIMO. GIÀ DALLE 15 DI OGGI, E FINO AL TERMINE DEL LIVE, VIA DEI CERCHI È

CHIUSA AL TRAFFICO TRA PIAZZA DI PORTA CAPENA E VIA DI SAN TEODORO.

