Traffico Roma del 06-09-2019 ore 18:30
Più informazioni su
BUONASERA DALLA REDAZIONE.
CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN
CARREGGIATA ESTERNA, TRA L’AUTOSTRADA DI FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA
SUD. IN INTERNA LA CIRCOLAZIONE è SOSTENUTA DALLA CASSIA BIS ALLA
CASILINA..
UN NCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO, RENDE DIFFICILE IL
TRANSITO TRA LA TANGENZIALE EST E VIALE PALMIRO TOGLIATTI VERSO IL GRA.
CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRA CORSO DI
FRANCIA E VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI; SULLA STESSA DIREZIONE, FILE
ANCHE SULLA TANGENZIALE EST DA VIA DEI MONTI TIBURTINI AL BIVIO DELLA
A24.
A CAUSA DI UN INCIDENTE, CI SONO FILE SULLA SS148 PONTINA DAL RACCORDO
ANULARE A CASTEL DI DECIMA VERSO POMEZIA.
UN INCIDENTE ANCHE SU VIA CASSIA, DAL GRA A VIA BRACCIANENSE PROVENENDO
DA ROMA E PER LA STESSA CAUSA POSSIBILI DISAGI SU VIA PRATICA DI MARE,
IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, VICINO VIA DI CASTEL ROMANO.
PRUDENZA INFINE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO
E VIALE AMERICA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, DOVE SI VIAGGIA CON CARREGGIATA
RIDOTTA, PER I LAVORI NOTTURNI DI ASFALTATURA, DALLE 20 ALLE 6 DEL MATTINO.
TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE, CHIAMANDO IL NUMERO
GRATUITO DI LUCEVERDE 800.18.34.34.
———————–
AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma