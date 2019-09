Traffico Roma del 06-09-2019 ore 19:00

BUONASERA DALLA REDAZIONE.

CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN

CARREGGIATA ESTERNA, TRA L’AUTOSTRADA DI FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA

SUD. IN INTERNA LA CIRCOLAZIONE è SOSTENUTA DALLA CASSIA BIS ALLA

CASILINA..

UN NCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO, RENDE DIFFICILE IL

TRANSITO TRA LA TANGENZIALE EST E VIALE PALMIRO TOGLIATTI VERSO IL GRA.

CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRA CORSO DI

FRANCIA E VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI; SULLA STESSA DIREZIONE, FILE

ANCHE SULLA TANGENZIALE EST DA VIA DEI MONTI TIBURTINI AL BIVIO DELLA

A24.

A CAUSA DI UN INCIDENTE, CI SONO FILE SULLA SS148 PONTINA DAL RACCORDO

ANULARE A CASTEL DI DECIMA VERSO POMEZIA.

UN INCIDENTE ANCHE SU VIA CASSIA, DAL GRA A VIA BRACCIANENSE PROVENENDO

DA ROMA E PER LA STESSA CAUSA POSSIBILI DISAGI SU VIA PRATICA DI MARE,

IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, VICINO VIA DI CASTEL ROMANO.

PRUDENZA INFINE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO

E VIALE AMERICA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, DOVE SI VIAGGIA CON CARREGGIATA

RIDOTTA, PER I LAVORI NOTTURNI DI ASFALTATURA, DALLE 20 ALLE 6 DEL MATTINO.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE, CHIAMANDO IL NUMERO

GRATUITO DI LUCEVERDE 800.18.34.34.

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma