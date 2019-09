Traffico Roma del 06-09-2019 ore 19:30

BUONASERA DALLA REDAZIONE.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, IL TRAFFICO HA

SUBITO ULTERIORI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE TRA CASSIA BIS E

SALARIA, MENTRE PERMANGONO I RALLENTAMENTI A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO

DALLA NOMENTA ALL’APPIA. IN CARREGGIATA ESTERNA GLI SPOSTAMENTI SONO

MAGGIORMENTE CONCENTRATI TRA L’AUTOSTRADA DI FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE

ROMA SUD.

UN VEICOLO IN AVARIA, SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO, RENDE

DIFFICILE IL TRANSITO TRA LA TANGENZIALE EST E VIALE PALMIRO TOGLIATTI

VERSO IL GRA. CI SONO INVECE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN DIREZIONE

OPPOSTA.

SI VIAGGIA IN CODA SULLA TANGENZIALE EST DA VIA NOMENTANA AL BIVIO DELLA

A24 VERSO SAN GIOVANNI. TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO DA VIALE CASTRENE

FINO ALL’INGRESSO DELLA ROMA-TERAMO.

A CAUSA DI UN INCIDENTE, RALLENTAMENTI SULLA SS148 PONTINA DAL RACCORDO

ANULARE A CASTEL DI DECIMA VERSO POMEZIA.

SI RALLENTA, IN USCITA DA ROMA, SU VIA CRISTOFORO COLOMBO GIÀ DA VIA

DELL’UMANESIMO, MENTRE MIGLIORA LA CIRCOLAZIONE SULLE RESTANTI STRADE DELLA

CITTÀ.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE, CHIAMANDO IL NUMERO

GRATUITO DI LUCEVERDE 800.18.34.34.

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma