Traffico Roma del 06-09-2019 ore 20:00
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BUONASERA DALLA REDAZIONE.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, IL TRAFFICO HA
SUBITO ULTERIORI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE TRA CASSIA BIS E
SALARIA, MENTRE PERMANGONO I RALLENTAMENTI A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO
DALLA NOMENTA ALL’APPIA. IN CARREGGIATA ESTERNA GLI SPOSTAMENTI SONO
MAGGIORMENTE CONCENTRATI TRA L’AUTOSTRADA DI FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE
ROMA SUD.
UN VEICOLO IN AVARIA, SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO, RENDE
DIFFICILE IL TRANSITO TRA LA TANGENZIALE EST E VIALE PALMIRO TOGLIATTI
VERSO IL GRA. CI SONO INVECE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN DIREZIONE
OPPOSTA.
SI VIAGGIA IN CODA SULLA TANGENZIALE EST DA VIA NOMENTANA AL BIVIO DELLA
A24 VERSO SAN GIOVANNI. TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO DA VIALE CASTRENE
FINO ALL’INGRESSO DELLA ROMA-TERAMO.
A CAUSA DI UN INCIDENTE, RALLENTAMENTI SULLA SS148 PONTINA DAL RACCORDO
ANULARE A CASTEL DI DECIMA VERSO POMEZIA.
SI RALLENTA, IN USCITA DA ROMA, SU VIA CRISTOFORO COLOMBO GIÀ DA VIA
DELL’UMANESIMO, MENTRE MIGLIORA LA CIRCOLAZIONE SULLE RESTANTI STRADE DELLA
CITTÀ.
TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE, CHIAMANDO IL NUMERO
GRATUITO DI LUCEVERDE 800.18.34.34.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma