Traffico Roma del 06-09-2020 ore 12:30

Luceverde Roma Ben ritrovati all’ascolto in redazione Daniele guerrisi Ci sono rallentamenti e code per traffico intenso sulla via Aurelia in direzione del Litorale da Torre in pietra-palidoro in centro prudenza per un incidente segnalato in Piazza della Stazione di San Pietro altro incidente nella zona di Tor Sapienza su via Collatina altezza via Emilio Longoni Al Vittoria inizieranno domani lavori notturni sulla via trionfale nella fascia oraria dalle 21 alle 6 del mattino divieto di transito tra via Prisciano e Viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto in entrambi i sensi di marcia questo fino al 14 settembre è sempre da domani fino al 11 settembre sulla Roma L’Aquila lavori di manutenzione allo svincolo di Settecamini svincolo che rimarrà chiuso dalle 18 alle 5 del mattino in uscita per entrambe le provenienze in entrata verso Teramo per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito Romaluceverde.it è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

