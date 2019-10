Traffico Roma del 06-10-2019 ore 07:30

TRAFFICO SCORREVOLE IN QUESTE ORE LUNGO LA RTE VIARIA CITTADINA DELLA

CAPITALE.

PRUDENZA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA

ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DI CASAL DEL MARMO

PROSEGUONO I LAVORI SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA.

CHIUSA PER L’INTERA GIORNATA LA METRO TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA IN

ENTRAMBE LE DIREZIONI.

ATTIVO IL SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO MB.

