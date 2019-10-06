Traffico Roma del 06-10-2019 ore 07:30
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TRAFFICO SCORREVOLE IN QUESTE ORE LUNGO LA RTE VIARIA CITTADINA DELLA
CAPITALE.
PRUDENZA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA
ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DI CASAL DEL MARMO
PROSEGUONO I LAVORI SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA.
CHIUSA PER L’INTERA GIORNATA LA METRO TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA IN
ENTRAMBE LE DIREZIONI.
ATTIVO IL SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO MB.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ
CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma