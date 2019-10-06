Traffico Roma del 06-10-2019 ore 08:30
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RESTA SCORREVOLE IL TRAFFICO LUNGO LA RTE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE.
PROSEGUONO I LAVORI SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA.
CHIUSA PER L’INTERA GIORNATA LA METRO TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA IN
ENTRAMBE LE DIREZIONI.
ATTIVO IL SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO MB.
SI CORRE QUESTA MATTINA LA GARA PODISTICA “ULTRAROMA”. PARTENZA DA VIA
DELLE MAGNOLIE (VILLA BORGHESE) E PROSEGUIMENTO LUNGO PIAZZA DEL POPOLO,
VIA DEL CORSO, PIAZZA DI SPAGNA E RITORNO VILLA BORGHESE
MODIFICHE ALLA VIABILITÀ DALLE 07.00 ALLE 16.30 CON DEVIAZIONI ANCHE PER
LE LINEE BUS.
ULTIMA GIORNATA ALLA FIERA DI ROMA PER LA RASSEGNA ROMICS GIUNTA QUEST’ANNO
ALLA SUA XXVI EDIZIONE. POTENZIATI PER L’OCCASIONE I COLLEGAMENTI DELLA
LINEA FL1 ROMA-FIUMICINO AEROPORTO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ
CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma