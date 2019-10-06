Traffico Roma del 06-10-2019 ore 09:30
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RESTA SCORREVOLE IL TRAFFICO LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA
CAPITALE.
CHIUSURA TEMPORANEA PER ACCERTAMENTI TECNICI IN VIA AGOSTINO RICHELMY TRA
IL CIVICO 10 E IL CIVICO 28.
PROSEGUONO I LAVORI SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA.
CHIUSA PER L’INTERA GIORNATA LA METRO TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA IN
ENTRAMBE LE DIREZIONI.
ATTIVO IL SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO MB.
IN PIENO SVOLGIMENTO LA GARA PODISTICA “ULTRAROMA” CON ITINERARIO VIA
DELLE MAGNOLIE (VILLA BORGHESE), PIAZZA DEL POPOLO, VIA DEL CORSO, PIAZZA
DI SPAGNA E RITORNO A VILLA BORGHESE.
MODIFICHE ALLA VIABILITÀ NELL’AREA CIRCOSTANTE FINO A CESSATE ESIGENZE
DEVIAZIONI ANCHE PER LE LINEE BUS.
ULTIMA GIORNATA ALLA FIERA DI ROMA PER LA RASSEGNA ROMICS GIUNTA QUEST’ANNO
ALLA SUA XXVI EDIZIONE. POTENZIATI PER L’OCCASIONE I COLLEGAMENTI DELLA
LINEA FL1 ROMA-FIUMICINO AEROPORTO.
SEGNALIAMO INFINE CHE È TORNATA L’INIZIATIVA DOMENICA AL MUSEO: CON
TANTISSIMI MUSEI GRATIS LA PRIMA DOMENICA DEL MESE.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ
CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma