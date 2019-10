Traffico Roma del 06-10-2019 ore 10:30

TRAFFICO IN CODA PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LO

SVINCOLO DI VIA DEL MARE E L’USCITA PER FIUMICINO.

POSSIBILI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN PIAZZA DI S. MARIA MAGGIORE

ALTEZZA INCROCIO CON VIA MERULANA.

INCIDENTE ANCHE SULLA VIA OSTIENSE ALTEZZA INCROCIO CON VIALE DEL CAMPO

BOARIO.

CHIUSURA TEMPORANEA PER ACCERTAMENTI TECNICI IN VIA AGOSTINO RICHELMY TRA

IL CIVICO 10 E IL CIVICO 28.

IN PIENO SVOLGIMENTO LA GARA PODISTICA “ULTRAROMA” CON ITINERARIO VIA

DELLE MAGNOLIE (VILLA BORGHESE), PIAZZA DEL POPOLO, VIA DEL CORSO, PIAZZA

DI SPAGNA E RITORNO A VILLA BORGHESE.

MODIFICHE ALLA VIABILITÀ NELL’AREA CIRCOSTANTE CON CHIUSURE E DEVIAZIONI

FINO ALLE ORE 17.00.

MODIFICHE DI PERCORSO ANCHE LE LINEE BUS.

ULTIMA GIORNATA ALLA FIERA DI ROMA PER LA RASSEGNA ROMICS GIUNTA QUEST’ANNO

ALLA SUA XXVI EDIZIONE. POTENZIATI PER L’OCCASIONE I COLLEGAMENTI DELLA

LINEA FL1 ROMA-FIUMICINO AEROPORTO.

PROSEGUONO I LAVORI SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA.

CHIUSA PER L’INTERA GIORNATA LA METRO TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA IN

ENTRAMBE LE DIREZIONI.

ATTIVO IL SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO MB.

