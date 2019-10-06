Traffico Roma del 06-10-2019 ore 11:30
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TRAFFICO IN CODA PER INCIDENTE DA POCO RIMOSSO SULLA CARREGGIATA INTERNA
DEL GRA TRA LO SVINCOLO DI VIA LAURENTINA E L’USCITA PER FIUMICINO.
POSSIBILI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN PIAZZA DI S. MARIA MAGGIORE
ALTEZZA INCROCIO CON VIA MERULANA.
INCIDENTE ANCHE SULLA VIA OSTIENSE ALTEZZA INCROCIO CON VIALE DEL CAMPO
BOARIO.
CHIUSURA TEMPORANEA PER ACCERTAMENTI TECNICI IN VIA AGOSTINO RICHELMY TRA
IL CIVICO 10 E IL CIVICO 28.
IN PIENO SVOLGIMENTO LA GARA PODISTICA “ULTRAROMA” CON ITINERARIO VIA
DELLE MAGNOLIE (VILLA BORGHESE), PIAZZA DEL POPOLO, VIA DEL CORSO, PIAZZA
DI SPAGNA E RITORNO A VILLA BORGHESE.
MODIFICHE ALLA VIABILITÀ NELL’AREA CIRCOSTANTE CON CHIUSURE E DEVIAZIONI
FINO ALLE ORE 17.00.
MODIFICHE DI PERCORSO ANCHE LE LINEE BUS.
ULTIMA GIORNATA ALLA FIERA DI ROMA PER LA RASSEGNA ROMICS GIUNTA QUEST’ANNO
ALLA SUA XXVI EDIZIONE. POTENZIATI PER L’OCCASIONE I COLLEGAMENTI DELLA
LINEA FL1 ROMA-FIUMICINO AEROPORTO.
PROSEGUONO I LAVORI SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA.
CHIUSA PER L’INTERA GIORNATA LA METRO TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA IN
ENTRAMBE LE DIREZIONI.
ATTIVO IL SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO MB.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ
CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma