Traffico Roma del 06-10-2019 ore 12:30
Più informazioni su
TRAFFICO IN CODA PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LO
SVINCOLO DI VIA LAURENTINA E L’USCITA PER FIUMICINO.
CHIUSURA TEMPORANEA PER ACCERTAMENTI TECNICI IN VIA AGOSTINO RICHELMY TRA
IL CIVICO 10 E IL CIVICO 28.
IN PIENO SVOLGIMENTO LA GARA PODISTICA “ULTRAROMA” CON ITINERARIO VIA
DELLE MAGNOLIE (VILLA BORGHESE), PIAZZA DEL POPOLO, VIA DEL CORSO, PIAZZA
DI SPAGNA E RITORNO A VILLA BORGHESE.
MODIFICHE ALLA VIABILITÀ SU VIALE SAN PAOLO DEL BRASILE, VIALE GIORGIO
WASHINGTON ED AREA CIRCOSTANTE FINO ALLE ORE 17.00.
DEVIA ZIONI ANCHE PER LE LINEE BUS.
ULTIMA GIORNATA ALLA FIERA DI ROMA PER LA RASSEGNA ROMICS GIUNTA QUEST’ANNO
ALLA SUA XXVI EDIZIONE. POTENZIATI PER L’OCCASIONE I COLLEGAMENTI DELLA
LINEA FL1 ROMA-FIUMICINO AEROPORTO.
MANIFESTAZIONE DALLE 15 ALLE 19,30 IN PIAZZA SANTI APOSTOLI. POSSIBILI
RIPERCUSSIONI SUL TRAFFICO DI ZONA.
ALLE ORE 15.00 ALL’OLIMPICO INCONTRO DI CALCIO ROMA-CAGLIARI.
ATTIVE MODICHE ALLA VIABILITÀ NELL’AREA CIRCOSTANTE L’IMPIANTO SPORTIVO.
PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.
PROSEGUONO I LAVORI SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA.
CHIUSA PER L’INTERA GIORNATA LA METRO TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA IN
ENTRAMBE LE DIREZIONI.
ATTIVO IL SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO MB.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ
CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma