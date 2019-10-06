Traffico Roma del 06-10-2019 ore 13:30
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SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE DALLA
PONTINA ALLA ROMA – FIUMICINO.
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA PER TRAFFICO E PER UN ALTRO INCIDENTE
RALLENTAMENTI E CODE DA VIA LAURENTINA A VIA ANAGNINA.
AL QUARTIERE TRIESTE POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA
SALARIA ALL’ALTEZZA DI VIA ARBIA.
IN CENTRO È IN PIENO SVOLGIMENTO LA GARA PODISTICA “ULTRAROMA” CON
ITINERARIO: VIA DELLE MAGNOLIE, PIAZZA DEL POPOLO, VIA DEL CORSO, PIAZZA DI
SPAGNA E RITORNO A VILLA BORGHESE. MODIFICHE ALLA VIABILITÀ E DEVIAZIONE
PER LE LINEE BUS DI ZONA.
SEMPRE IN CENTRO DALLE 15 ALLE 19,30 AVRÀ LUOGO UN ALTRA MANIFESTAZIONE IN
PIAZZA SANTI APOSTOLI. POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE NELL’AREA
CIRCOSTANTE.
ULTIMA GIORNATA, ALLA NUOVA FIERA DI ROMA, DELLA XXVI EDIZIONE DI “ROMICS”:
FIERA INTERNAZIONALE DEL FUMETTO, DELL’ANIMAZIONE E DEL VIDEOGAME.
POTENZIATI I COLLEGAMENTI DELLA LINEA FL1 ROMA-FIUMICINO AEROPORTO.
ALLE ORE 15.00 ALL’OLIMPICO INCONTRO DI CALCIO ROMA-CAGLIARI. MODICHE ALLA
VIABILITÀ NELL’AREA CIRCOSTANTE. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL
POSTO.
PROSEGUONO I LAVORI SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA.
CHIUSA PER L’INTERA GIORNATA LA METRO TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA IN
ENTRAMBE LE DIREZIONI. IL COLLEGAMENTO È GARANTITO DA BUS SOSTITUTIVI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.!
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AUTORE: ROBERTA BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma