Traffico Roma del 06-10-2019 ore 13:30

SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE DALLA

PONTINA ALLA ROMA – FIUMICINO.

LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA PER TRAFFICO E PER UN ALTRO INCIDENTE

RALLENTAMENTI E CODE DA VIA LAURENTINA A VIA ANAGNINA.

AL QUARTIERE TRIESTE POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA

SALARIA ALL’ALTEZZA DI VIA ARBIA.

IN CENTRO È IN PIENO SVOLGIMENTO LA GARA PODISTICA “ULTRAROMA” CON

ITINERARIO: VIA DELLE MAGNOLIE, PIAZZA DEL POPOLO, VIA DEL CORSO, PIAZZA DI

SPAGNA E RITORNO A VILLA BORGHESE. MODIFICHE ALLA VIABILITÀ E DEVIAZIONE

PER LE LINEE BUS DI ZONA.

SEMPRE IN CENTRO DALLE 15 ALLE 19,30 AVRÀ LUOGO UN ALTRA MANIFESTAZIONE IN

PIAZZA SANTI APOSTOLI. POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE NELL’AREA

CIRCOSTANTE.

ULTIMA GIORNATA, ALLA NUOVA FIERA DI ROMA, DELLA XXVI EDIZIONE DI “ROMICS”:

FIERA INTERNAZIONALE DEL FUMETTO, DELL’ANIMAZIONE E DEL VIDEOGAME.

POTENZIATI I COLLEGAMENTI DELLA LINEA FL1 ROMA-FIUMICINO AEROPORTO.

ALLE ORE 15.00 ALL’OLIMPICO INCONTRO DI CALCIO ROMA-CAGLIARI. MODICHE ALLA

VIABILITÀ NELL’AREA CIRCOSTANTE. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL

POSTO.

PROSEGUONO I LAVORI SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA.

CHIUSA PER L’INTERA GIORNATA LA METRO TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA IN

ENTRAMBE LE DIREZIONI. IL COLLEGAMENTO È GARANTITO DA BUS SOSTITUTIVI.

